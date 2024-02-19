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22:00, 19 февраля 2024Мир

В МИД отреагировали на сравнение главы Бразилии операции в Газе с Холокостом

Лавров: главы государств имеют право на собственную оценку конфликта в Газе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о праве глав государств на собственную оценку конфликта в секторе Газа, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Бразилии Лулы да Силвы, который сравнил операцию израильской армии в анклаве с холокостом. «За другие страны отвечать не буду. Мы уважаем мнение, которое высказывает руководитель любой страны, и исходим из того, что каждый имеет право на свою реакцию», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что за пять месяцев израильская операция в секторе Газа унесла больше жизней мирных граждан, чем российская спецоперация на Украине.

Ранее бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с холокостом. После этого Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата. Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим назвал такое решение абсурдом, заявив, что оно лишь усилит изоляцию Израиля.

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      Марина Совина
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