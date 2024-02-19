Медведев похвалил 16-летнего сына Кадырова за один навык

Медведев похвалил сына Кадырова Адама за меткую стрельбу

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама за навыки стрельбы. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

«Молодец! Хорошо стреляешь», — приводит телерадиокомпания слова Медведева, обращенные к 16-летнему сыну главы республики.

Также Медведев пообщался с добровольцами, проходящими обучение в Российском университете спецназа перед отправкой в зону боевых действий. В частности, он назвал спецоперацию способом защитить веками принадлежавшие России территории.

Зампред Совбеза России прибыл в Чечню 19 февраля. Кадыров лично встретил его в аэропорту Грозного.