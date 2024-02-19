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19:53, 19 февраля 2024Россия

Медведев похвалил 16-летнего сына Кадырова за один навык

Медведев похвалил сына Кадырова Адама за меткую стрельбу

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама за навыки стрельбы. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

«Молодец! Хорошо стреляешь», — приводит телерадиокомпания слова Медведева, обращенные к 16-летнему сыну главы республики.

Также Медведев пообщался с добровольцами, проходящими обучение в Российском университете спецназа перед отправкой в зону боевых действий. В частности, он назвал спецоперацию способом защитить веками принадлежавшие России территории.

Зампред Совбеза России прибыл в Чечню 19 февраля. Кадыров лично встретил его в аэропорту Грозного.

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      Алан Босиков
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