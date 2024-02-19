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14:56, 19 февраля 2024Россия

Стали известны цели приезда Медведева в Чечню

Прибывший в Чечню Медведев посетит Российский университет спецназа

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Прибывший в Чечню заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит Российский университет спецназа (РУС). Об целях приезда политика рассказал РИА Новости чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По время посещения РУС Медведев пообщается с добровольцами, также он посетит военкомат. Затем зампред Совбеза проведет встречу с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Медведев прилетел в Чечню 19 февраля. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о приезде в Чечню бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Ему также показали подготовку бойцов в Российском университете спецназа. Также Риттер обсудил с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым ситуацию в мире и в зоне проведения спецоперации.

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      Алан Босиков
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