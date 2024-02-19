Медведев высказался о победе России в спецоперации

Дмитрий Медведев предрек скорую победу России в спецоперации на Украине

Победа России в специальной военной операции (СВО) скоро придет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО, его цитирует ТАСС.

«Перед нашей страной сейчас стоят очень непростые задачи. В конечном счете, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны», — сказал политик.

По его мнению, Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, умеет побеждать и является самым сильным государством. «С нами бог, победа будет за нами!» — заключил Медведев во время беседы с чеченскими командирами.

Медведев в понедельник, 19 февраля, прибыл в Чечню. Там он посетит Российский университет спецназа, где пообщается с добровольцами, и военкомат. Впоследствии Медведев проведет встречу с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.