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15:38, 19 февраля 2024Россия

Медведев высказался о победе России в спецоперации

Дмитрий Медведев предрек скорую победу России в спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Победа России в специальной военной операции (СВО) скоро придет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО, его цитирует ТАСС.

«Перед нашей страной сейчас стоят очень непростые задачи. В конечном счете, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны», — сказал политик.

По его мнению, Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, умеет побеждать и является самым сильным государством. «С нами бог, победа будет за нами!» — заключил Медведев во время беседы с чеченскими командирами.

Медведев в понедельник, 19 февраля, прибыл в Чечню. Там он посетит Российский университет спецназа, где пообщается с добровольцами, и военкомат. Впоследствии Медведев проведет встречу с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

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      Анастасия Шейкина
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