Компания Meizu перестанет выпускать смартфоны

Sparrows News: Meizu ушла с рынка смартфонов, она будет выпускать ИИ-устройства

Китайская компания Meizu объявила, что перестанет выпускать смартфоны. Об этом сообщает издание Sparrows News.

Журналисты медиа сослались на анонс корпорации в Weibo. В компании заявили о радикальной смене курса — вместо выпуска смартфонов Meizu будет разрабатывать и производить устройства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

В компании отметили, что уйдут с привычного для них рынка и будут сотрудничать с организациями, связанным с разработкой ИИ — например, OpenAI. В ближайшие три года Meizu запланировала выпуск шести устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Первый девайс появится уже в 2024 году.

В сообщении также говорится, что производство смартфонов Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23 будет свернута. Владельцам уже проданных телефонов будет оказана необходимая техническая поддержка. Сервисы компании — например, оболочка для смартфонов Flyme OS — будут работать в течение всего переходного периода.

В декабре 2022 года компания Meizu анонсировала свое возвращение на рынок смартфонов. Фирма сделала длительный перерыв после выхода модели Meizu 18 в марте 2021 года.