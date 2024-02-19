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16:55, 19 февраля 2024Наука и техника

Компания Meizu перестанет выпускать смартфоны

Sparrows News: Meizu ушла с рынка смартфонов, она будет выпускать ИИ-устройства

Фото: Nicoco Chan / Reuters

Китайская компания Meizu объявила, что перестанет выпускать смартфоны. Об этом сообщает издание Sparrows News.

Журналисты медиа сослались на анонс корпорации в Weibo. В компании заявили о радикальной смене курса — вместо выпуска смартфонов Meizu будет разрабатывать и производить устройства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

В компании отметили, что уйдут с привычного для них рынка и будут сотрудничать с организациями, связанным с разработкой ИИ — например, OpenAI. В ближайшие три года Meizu запланировала выпуск шести устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Первый девайс появится уже в 2024 году.

В сообщении также говорится, что производство смартфонов Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23 будет свернута. Владельцам уже проданных телефонов будет оказана необходимая техническая поддержка. Сервисы компании — например, оболочка для смартфонов Flyme OS — будут работать в течение всего переходного периода.

В декабре 2022 года компания Meizu анонсировала свое возвращение на рынок смартфонов. Фирма сделала длительный перерыв после выхода модели Meizu 18 в марте 2021 года.

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      Андрей Ставицкий
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