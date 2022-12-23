GSM Arena: китайская Meizu вернулась на рынок смартфонов с анонсом нового флагмана

Компания Meizu анонсировала свое возвращение на рынок смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа обратили внимание на тизер, который опубликовал в китайской соцсети Weibo производитель гаджетов. С помощью ролика фирма из Китая анонсировала новый флагманский аппарат, который получит название Meizu 20.

Компания не раскрыла информацию о девайсе и дизайн устройства, однако сообщила, что смартфон будет базироваться на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Анонс гаджета запланирован на весну 2023 года.

«Выпуск Meizu 20 станет значительным событием для компании, поскольку она надеется вернуться на высококонкурентный рынок смартфонов», — отметили авторы. Последним телефоном фирмы оказался Meizu 18, выпущенный в марте 2021 года. После этого ранее известная на рынке компания не выпускала никаких смартфонов.

В конце декабря стало известно, что китайская технологическая компания Xiaomi начала массовые увольнения. Ради снижения затрат корпорация намерена сократить десять процентов персонала.