Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:32, 23 декабря 2022Наука и техника

Meizu вернулась на рынок смартфонов

GSM Arena: китайская Meizu вернулась на рынок смартфонов с анонсом нового флагмана

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Компания Meizu анонсировала свое возвращение на рынок смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа обратили внимание на тизер, который опубликовал в китайской соцсети Weibo производитель гаджетов. С помощью ролика фирма из Китая анонсировала новый флагманский аппарат, который получит название Meizu 20.

Компания не раскрыла информацию о девайсе и дизайн устройства, однако сообщила, что смартфон будет базироваться на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Анонс гаджета запланирован на весну 2023 года.

«Выпуск Meizu 20 станет значительным событием для компании, поскольку она надеется вернуться на высококонкурентный рынок смартфонов», — отметили авторы. Последним телефоном фирмы оказался Meizu 18, выпущенный в марте 2021 года. После этого ранее известная на рынке компания не выпускала никаких смартфонов.

В конце декабря стало известно, что китайская технологическая компания Xiaomi начала массовые увольнения. Ради снижения затрат корпорация намерена сократить десять процентов персонала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Россияне бросились покупать люксовые автомобили с пробегом
Столтенберг предупредил о планах России заморозить конфликт на Украине
Отрубивший голову соседке российский пенсионер объяснил свой поступок
В Москве вынесли приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо
Медсестра пожаловалась на назойливое внимание со стороны мужчин из-за профессии
Косметолог объяснила изменения во внешности бывшей возлюбленной Тимати
Двое россиян получили сроки по делу о покушении на Авраама Руссо
Meizu вернулась на рынок смартфонов
Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.