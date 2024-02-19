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12:10, 19 февраля 2024Мир

МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

МИД КНР оценил заявления о размещении российского оружия в космосе

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Министерстве иностранных дел Китая (МИД КНР) оценили сообщения о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание The New York Times ранее опубликовало слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на Мюнхенской конференции призвал Китай отговорить президента России Владимира Путина от имеющихся, по мнению самого Блинкена, у него планов по размещению атомной бомбы в космосе.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — заявили представители МИД КНР, комментируя слова госсекретаря США.

14 февраля издание ABC со ссылкой на источники опубликовало информацию американской разведки о том, что Россия якобы хочет разместить атомную бомбу в космосе.

В Кремле назвали подобные заявления «уловками» Белого дома, который «правдами и неправдами» хочет добиться одобрения законопроекта о выделении помощи Украине со стороны Конгресса США.

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      Лина Пивоварова
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