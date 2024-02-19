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07:30, 19 февраля 2024Ценности

Модель OnlyFans порадовала фанатов новыми фото в откровенном виде

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз показала новые фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 28-летняя модель OnlyFans позирует с букетом подсолнухов и роз на фоне многочисленных тропических деревьев. При этом звезда примерила раздельный черный купальник, демонстрируя пышные ягодицы. Помимо этого, она собрала волосы в высокий пучок.

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Поклонники оценили фотосессию девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как же ты мне нравишься», «Великолепная», «Красавица», «Богиня», — высказались они.

Ранее в феврале модель Victoria's Secret Софи Хьюз снялась в нижнем белье и показала складки на теле. Так, она предстала перед камерой в ярко-розовом, украшенном принтом с сердцами комплекте.

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      Екатерина Ештокина
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