Модель OnlyFans порадовала фанатов новыми фото в откровенном виде

Британская манекенщица Деми Роуз показала новые фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 28-летняя модель OnlyFans позирует с букетом подсолнухов и роз на фоне многочисленных тропических деревьев. При этом звезда примерила раздельный черный купальник, демонстрируя пышные ягодицы. Помимо этого, она собрала волосы в высокий пучок.

Поклонники оценили фотосессию девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как же ты мне нравишься», «Великолепная», «Красавица», «Богиня», — высказались они.

Ранее в феврале модель Victoria's Secret Софи Хьюз снялась в нижнем белье и показала складки на теле. Так, она предстала перед камерой в ярко-розовом, украшенном принтом с сердцами комплекте.