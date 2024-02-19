Двух россиян отправили в колонию на 16 лет за 25 килограммов мефедрона

В Подмосковье 2 организатора нарколаборатории сели на 16 лет за 25 кг мефедрона

Московский областной суд вынес приговор двоим организаторам нарколаборатории Константину Еськину и Сергею Жигину, у которых силовики изъяли 25 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Еськин осужден на 16,5 года, его сообщник получил на полгода меньше.

Суд установил, что с февраля по сентябрь 2022 года подсудимые оборудовали лабораторию в нежилом помещении в подмосковном Раменском, где занимались изготовлением мефедрона для сбыта на территории Московского региона.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у них 25 килограммов синтетических наркотиков.

В отношении сообщников осужденных расследование уголовного дела продолжается.

14 февраля сообщалось, что сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии выявили подпольную нарколабораторию, оборудованную на одной из дач в СНТ в Оренбургской области, и задержали троих организаторов. Силовики нашли свыше 2,5 килограмма мефедрона, 3 килограмма неустановленного вещества, 600 литров прекурсоров и различное оборудование. Кроме того, в местах проживания организаторов были обнаружены и изъяты 1,5 миллиона рублей, полученных преступным путем, а также компьютерная техника.