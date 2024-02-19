Молдавская партия «Возрождение»: правительство превращает республику в базу НАТО

Правительство президента Молдавии Майи Санду настраивает республику против России и намерено превратить страну в военную базу НАТО. Так оппозиционная партия «Возрождение» прокомментировала в Telegram выступление председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа.

«Почему же этот военный стратег [Карп] ничего не сказал о реальной угрозе для нас? Потому что реальную угрозу представляет наше же правительство. Власть превращает нас в "запасную базу" НАТО. На нашу землю хотят позвать натовских военных, что уже является прямым нарушением Конституции Республики Молдова», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что ранее Карп призвал Кишинев внести свой вклад в обеспечение международной безопасности, назвав Россию противником Европы.

19 февраля депутат «Возрождения» Ирина Лозован сообщила о новой политике властей Молдавии в отношении захоронений солдат Красной армии. По ее словам, правительство республики в последнее время резко сократило число грантов на благоустройство и восстановление советских воинских мемориалов.