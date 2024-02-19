Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 19 февраля 2024Бывший СССР

Оппозиция Молдавии обвинила власть в превращении республики в базу НАТО

Молдавская партия «Возрождение»: правительство превращает республику в базу НАТО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правительство президента Молдавии Майи Санду настраивает республику против России и намерено превратить страну в военную базу НАТО. Так оппозиционная партия «Возрождение» прокомментировала в Telegram выступление председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа.

«Почему же этот военный стратег [Карп] ничего не сказал о реальной угрозе для нас? Потому что реальную угрозу представляет наше же правительство. Власть превращает нас в "запасную базу" НАТО. На нашу землю хотят позвать натовских военных, что уже является прямым нарушением Конституции Республики Молдова», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что ранее Карп призвал Кишинев внести свой вклад в обеспечение международной безопасности, назвав Россию противником Европы.

19 февраля депутат «Возрождения» Ирина Лозован сообщила о новой политике властей Молдавии в отношении захоронений солдат Красной армии. По ее словам, правительство республики в последнее время резко сократило число грантов на благоустройство и восстановление советских воинских мемориалов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше