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14:50, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии запретили заботиться о советских воинских захоронениях

Лозован: в Молдавии запретили заботиться о советских воинских захоронениях
Ирина Лозован

Ирина Лозован . Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии не выдают гранты на благоустройство и восстановление советских воинских захоронений и мемориалов, написала в своем Telegram-канале оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован.

По мнению Лозован, подобные действия это «наглядный шаг на европути», заключающийся в забвении тех, кто отдал жизни за освобождение Европы.

«Западные заказчики стараются переписать историю, уничтожить памятники советским солдатам, но мы не позволим этого. Одной рукой власти под управлением западных кураторов отодвигают подальше символы победы, а другой — пытаются милитаризировать Молдавию, сделав из нее плацдарм для чужих военных конфликтов», — заявила политик.

Ранее оппозиция Молдавии провела в столице митинг с погребальными венками и гробом против денонсации соглашений страны с СНГ.

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