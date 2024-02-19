Более 50 человек погибли в результате столкновений в Папуа — Новой Гвинее

ABC: не менее 53 человек погибли в столкновении племен в Папуа — Новой Гвинее

По меньшей мере 53 человека погибли в результате столкновений между племенами в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, об этом сообщил ABC Australia со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, инцидент, жертвами которого стали не менее 50 человек, произошел в провинции Энга. По предварительным данным, погибшие попали в засаду. Затем по ним открыли огонь. Это стало причиной серьезной эскалации межплеменных столкновений в регионе.

«Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — подчеркнул телеканал. Как указали журналисты, инцидент может оказаться крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю.

Ранее Папуа — Новая Гвинея и Вашингтон подписали соглашение об обороне на фоне гонки американских властей с Китаем за влияние в регионе.