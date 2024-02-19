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19:11, 19 февраля 2024Спорт

Первый тренер Кокорина дал совет футболисту

Первый тренер Кокорина Стаферов посоветовал ему не возвращаться в «Фиорентину»

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, дал совет российскому футболисту. Его слова приводит Sport24.

По мнению специалиста, форварду не стоит возвращаться в «Фиорентину». «Я бы на его месте остался бы на Кипре. Даже в 32 Кокорин показывает, на что способен. Пускай до конца карьеры и доигрывает там», — заявил Стаферов.

Тренер также порассуждал о возрасте, в котором Кокорин может завершить карьеру. «До 39-40 он может играть спокойно, а потом, возможно, можно закончить и задуматься над возвращением в "Динамо". Хотя Саша такой человек, что в 33 года скажет: "Надоел мне футбол!"» — отметил Стаферов.

Всего в текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. Россиянин забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Права на него принадлежат «Фиорентине», а в «Арисе» он выступает на правах аренды.

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      Алексей Гусев
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