Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать российские активы до выборов в США

Каллас призвала Запад конфисковать активы России до выборов президента США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала конфисковать российские активы до президентских выборов в США. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», — подчеркнула эстонский премьер. По ее словам, изъятие активов России окажет давление на экономику страны и поможет положить конец конфликту на Украине.

Журналисты отмечают, что эти слова свидетельствуют об озабоченности властей европейских стран по поводу возможного возвращения к власти бывшего президента США Дональда Трампа и того, как это может повлиять на отношения Запада и России и поддержку Украины.

К изъятию замороженных активов России до выборов в США ранее призывал канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов. По информации Bloomberg, некоторые чиновники и страны-участницы ЕС надеются достичь итогового соглашения по российским активам к 24 февраля.