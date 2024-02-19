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11:12, 19 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать российские активы до выборов в США

Каллас призвала Запад конфисковать активы России до выборов президента США

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала конфисковать российские активы до президентских выборов в США. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», — подчеркнула эстонский премьер. По ее словам, изъятие активов России окажет давление на экономику страны и поможет положить конец конфликту на Украине.

Журналисты отмечают, что эти слова свидетельствуют об озабоченности властей европейских стран по поводу возможного возвращения к власти бывшего президента США Дональда Трампа и того, как это может повлиять на отношения Запада и России и поддержку Украины.

К изъятию замороженных активов России до выборов в США ранее призывал канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов. По информации Bloomberg, некоторые чиновники и страны-участницы ЕС надеются достичь итогового соглашения по российским активам к 24 февраля.

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      Александр Курбатов
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