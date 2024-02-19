Россиянин угрожал детям расправой и показывал им половой орган

В Колпино мужчина угрожал убить детей и показывал им половой орган

В Колпино мужчина угрожал детям 2014 и 2017 годов рождения расправой и показывал им половой орган. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это случилось вечером 18 февраля. Об инциденте в полицию сообщила мать пострадавших. Она призвала привлечь мужчину к ответственности.

В результате силовики задержали двух братьев из поселка Металлострой. Один из них уже был дважды судим за кражу и грабеж. Другие детали произошедшего выясняются.

Ранее в Карелии суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 38-летнего мужчину, домогавшегося детей. Его признали виновным по двум статьям.