Россиянка спасла пролежавшую сутки на снегу искалеченную собаку

В Екатеринбурге девушка спасла искалеченную собаку, пролежавшую сутки на улице

Жительница Екатеринбурга по имени Мария спасла жизнь собаке, пролежавшей сутки на снегу. Об этом сообщает E1.ru.

На объявление об искалеченной собаке на улице девушка наткнулась в социальных сетях. Она незамедлительно приехала на помощь. Как утверждает россиянка, за 24 часа никто из прохожих не помог собаке, лежавшей на холодной земле.

Вместе с мужем Мария погрузила измученного пса в машину и отвезла в ветеринарную клинику на обследование. Осмотревший собаку врач предположил, что ее сбила машина. Никаких переломов у пса не обнаружили, однако встать на лапы он не мог.

По словам девушки, спустя 20 минут после прибытия в ветклинику у собаки случился приступ эпилепсии. «Скорее всего, ей досталось по голове, и от этого был приступ», — предположила она.

Как выяснилось, у пса есть хозяева, но большую часть времени его отправляют на самовыгул. Сейчас он находится в ветклинике, где ему оказывают медицинскую помощь. Чтобы оплатить лечение, Мария открыла срочный сбор пожертвований. Взять пса к себе она не может, но будет следить за его выздоровлением.

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