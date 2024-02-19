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16:52, 19 февраля 2024Из жизни

Россиянка спасла пролежавшую сутки на снегу искалеченную собаку

В Екатеринбурге девушка спасла искалеченную собаку, пролежавшую сутки на улице

Фото: Brianna Marble / Unsplash

Жительница Екатеринбурга по имени Мария спасла жизнь собаке, пролежавшей сутки на снегу. Об этом сообщает E1.ru.

На объявление об искалеченной собаке на улице девушка наткнулась в социальных сетях. Она незамедлительно приехала на помощь. Как утверждает россиянка, за 24 часа никто из прохожих не помог собаке, лежавшей на холодной земле.

Вместе с мужем Мария погрузила измученного пса в машину и отвезла в ветеринарную клинику на обследование. Осмотревший собаку врач предположил, что ее сбила машина. Никаких переломов у пса не обнаружили, однако встать на лапы он не мог.

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По словам девушки, спустя 20 минут после прибытия в ветклинику у собаки случился приступ эпилепсии. «Скорее всего, ей досталось по голове, и от этого был приступ», — предположила она.

Как выяснилось, у пса есть хозяева, но большую часть времени его отправляют на самовыгул. Сейчас он находится в ветклинике, где ему оказывают медицинскую помощь. Чтобы оплатить лечение, Мария открыла срочный сбор пожертвований. Взять пса к себе она не может, но будет следить за его выздоровлением.

Ранее сообщалось, что спасатели вскрыли дверь московской квартиры и спасли кота, который провел взаперти около недели. В настоящее время ведутся поиски хозяина.

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      Алиса Удовик
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