Россиянкам назвали способы привести себя в форму после родов

Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, что после родов женщина может сама постараться привести фигуру в норму. Однако, если самостоятельно сделать это не получается, существуют альтернативные способы корректировки тела. Их врач назвала в комментарии для «Ленты.ру».

Специалистка призвала недавно родивших женщин прежде всего не забывать про физическую активность и необходимость сбалансированно питаться. Однако, по ее мнению, не все могут собрать силу воли в кулак и преобразиться без посторонней помощи. В этом случае вернуть былую форму поможет пластическая хирургия. При этом Гауэр отметила, что любую операцию можно проводить не раньше чем через полгода после окончания грудного вскармливания.

Обвисшую грудь и кожу на животе невозможно привести в норму самостоятельно. И чаще всего женщины обращаются в клиники пластической хирургии как раз с желанием устранить эти недостатки Любовь Гауэр пластический хирург

Гауэр объяснила, что при корректировке формы груди используют подтяжку, если же необходимо увеличить объем, устанавливают импланты.

Также собеседница «Ленты.ру» предупредила, что диастаз — расхождение прямых мышц живота — не только портит фигуру, но и угрожает здоровью женщины. Он, по словам Гауэр, может спровоцировать смещение внутренних органов и образование грыж, поэтому операция по удалению «фартука» на животе имеет и медицинские показания.

При этом, как отметила Гауэр, липосакция и липомоделирование не помогают похудеть, как привыкли думать многие, но эти методики способны убрать жировые ловушки.

Жировые ловушки — это скопление жира на разных участках тела, и бороться с ними спортом и диетами крайне трудно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Самые популярные места для липосакции у рожавших пациенток — спина, бока, живот

Любовь Гауэр пластический хирург

В заключение хирург добавила, что для корректировки фигуры после родов часто прибегают и к комплексным операциям, проводимым под одним наркозом. Например, одновременно можно провести подтяжку груди и пластику живота или пластику живота и липосакцию.

Ранее Любовь Гауэр рассказала, какие пластические операции будут популярны в 2024 году. По ее мнению, самой востребованной методикой станет комплексное омоложение лица.