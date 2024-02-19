Российский военный рассказал о продолжении зачистки жилых кварталов Авдеевки

Российские военные продолжают заниматься зачисткой жилых кварталов Авдеевки

Российские военные продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки, в которых могли остаться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Отряд специального назначения «Викинг» занимается осмотром дворов, жилых помещений и подвалов в поисках мирных жителей, нуждающихся в эвакуации из города, а также разрозненных групп украинских бойцов, которые могут прятаться в домах и оказывать сопротивление российским солдатам. Отмечается, что ВСУ продолжают активно обстреливать жилые кварталы Авдеевки.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что, несмотря на то, что российские военные оказали жителям Авдеевки необходимую медицинскую помощь, в городе остается большое количество пожилых людей, которым необходимы лекарства. Отмечается, что им постарались помочь по мере возможности.