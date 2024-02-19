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17:45, 19 февраля 2024Из жизни

Семья прожила 80 лет с неразорвавшейся бомбой под полом

В Польше семья обнаружила под полом авиабомбу времен Второй мировой войны

Кадр: Policja Świętokrzyska

Семья из Польши прожила 80 лет с бомбой под полом. Об этом пишет RMF 24.

В пятницу, 16 февраля, житель города Сухеднюв позвонил в полицию с необычным сообщением: мужчина обнаружил под домом предмет, похожий на бомбу, когда делал ремонт. Прибывшие на место саперы подтвердили, что под полом лежала неразорвавшаяся авиабомба весом примерно 50 килограммов.

Как оказалось, боеприпас советского производства упал в этом месте еще 80 лет назад, в 1945 году во время наступления Красной армии. Это выяснилось, когда хозяин дома вспомнил рассказы бабушки, которые все считали легендой. Женщина говорила, что во время отступления немцев в ходе Второй мировой войны бомба пробила потолок и пол дома и застряла в земле. По ее словам, советские военные пришли к выводу, что боеприпас не представляет угрозы и оставили его лежать в месте падения. Впоследствии пол над бомбой перестелили.

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Саперы осторожно извлекли бомбу и вывезли ее на военный полигон, где ее взорвут. Они напомнили, что подобные находки в Польше — не редкость, несмотря на прошедшие с войны годы. Специалисты призвали местных жителей не трогать такие находки и не перемещать их.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пенсионеры прожили 74 года с опасной бомбой XIX века в саду. Хозяева участка не раз перемещали ее и использовали как украшение, прежде чем узнали, что в ней по-прежнему есть боезаряд.

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      Антонина Черташ
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