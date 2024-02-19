Сеть Rostic’s нашла поставщика курятины

ГАП «Ресурс» будет поставлять мясо сети быстрого питания Rostic’s

Компания «Юнирест», управляющая брендами Rostic’s и KFC в России, нашла поставщика курятины для своих ресторанов быстрого питания. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Интерфакс.

Им стал один из ведущих российских производителей мяса птицы, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Комбинат птицефабрики расположен в Тамбовской области, на его базе был открыт цех, где для нужд ресторанов будет производиться охлажденная продукция из мяса цыплят-бройлеров — байтсы, голени, острые крылья, стрипсы и другие позиции меню Rostic’s.

Сейчас сеть закупает около 300 тонн такой продукции в месяц. При этом проектная мощность открытого цеха составляет 1000 тонн в месяц, на нее птицефабрика рассчитывает выйти во втором полугодии.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле прошлого года компания полностью ушла из страны.

После этого большая часть ресторанов начала ребрендинг и открытие под новым названием — Rostic's. Однако 100 заведений одного из крупнейших франчайзи KFC в России, компании «Эй Кей Раша», продолжат работать под американской торговой маркой как минимум до 2035 года. Компания объяснила свое решение меньшей известностью локального бренда.