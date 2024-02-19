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01:43, 19 февраля 2024Россия

Симоньян назвала причину развития коррупции

Симоньян: отсутствие разграничения между штрафом и тюрьмой плодит коррупцию в РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отсутствие четкого разграничения между штрафом и тюрьмой плодит коррупцию в России, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

По ее словам, следует четко определить границы в этом вопросе. «Это плодит коррупцию. А в гражданах, нас во всех, это приумножает ощущение несправедливости», — указала журналист.

Редактор привела в пример наказание за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах. Подобное преступление карается либо штрафом в размере 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок пять лет.

«А кто решает это — или-или, и от чего это зависит?... Это же кормушка для коррупционеров... Сколько стоит эта "вилка"?» — назвала она причину развития коррупции.

Ранее Симоньян выступила за введение 100-процентного налога на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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