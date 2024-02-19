Соседов оценил будущее Ивлеевой после «голой вечеринки»

Критик Соседов заявил, что Ивлеева вернется к прежней жизни

Российский ведущий и музыкальный критик Сергей Соседов оценил будущее блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой после организации скандальной «голой вечеринки». Свое мнение он высказал в передаче «Спецкорр», выпуск доступен на YouTube.

По мнению Соседова, блогерша вернется к прежней жизни и продолжит карьеру благодаря влиятельным покровителям. «У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху», — заявил он.

«У нее такие представления о прекрасном — повесить камень на то самое место. Вот так она это видит», — добавил критик.

Ранее Соседов высказался об отмене концертов певицы Лолиты Милявской. Он назвал происходящее «форменным беззаконием».

До этого стало известно, как живет Ивлеева спустя два месяца после «голой вечеринки».