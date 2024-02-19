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00:50, 20 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о подрыве «русской ДРГ» автомобиля с украинским добровольцем

Под Одессой подорвали автомобиль участника УДА Альберта Кручиинина

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В пригороде Одессы взорвался автомобиль с активным участником Украинской добровольческой армии (УДА) Альбертом Кручининым и его женой Натальей. Об этом сообщает издание «Думская». Уточняется, что сейчас за жизнь супружеской пары борются врачи, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В УДА назвали произошедшее терактом, пишет «Украинская правда». В организации считают, что подрыв устроила вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Telegram-канал «Военкоры Русской весны» называет Кручинина главарем нацистов, которого подорвала «русская ДРГ».

Издание «Страна.ua» добавляет, что Кручинин — активист «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В УДА о принадлежности мужчины к «Правому сектору» не упоминают.

Накануне, 18 февраля сообщалось, что ФСБ ликвидировала россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политического деятеля в Запорожской области. Мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Марина Совина
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