Стало известно о подрыве «русской ДРГ» автомобиля с украинским добровольцем

Под Одессой подорвали автомобиль участника УДА Альберта Кручиинина

В пригороде Одессы взорвался автомобиль с активным участником Украинской добровольческой армии (УДА) Альбертом Кручининым и его женой Натальей. Об этом сообщает издание «Думская». Уточняется, что сейчас за жизнь супружеской пары борются врачи, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В УДА назвали произошедшее терактом, пишет «Украинская правда». В организации считают, что подрыв устроила вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Telegram-канал «Военкоры Русской весны» называет Кручинина главарем нацистов, которого подорвала «русская ДРГ».

Издание «Страна.ua» добавляет, что Кручинин — активист «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В УДА о принадлежности мужчины к «Правому сектору» не упоминают.

Накануне, 18 февраля сообщалось, что ФСБ ликвидировала россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политического деятеля в Запорожской области. Мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).