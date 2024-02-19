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10:34, 19 февраля 2024Из жизни

Подлодку с кокаином на 12 миллиардов рублей нашли во время спасательной операции

ВМС Колумбии нашли субмарину с кокаином на $137 млн во время поиска рыбаков

Кадр: Fuerza Naval del Pacífico

В Колумбии военные моряки случайно нашли подлодку с 4,5 тоннами кокаина на борту во время поиска пропавших рыбаков. Об этом пишет Fox News.

15-метровую субмарину обнаружили во время спасательной операции у атлантического побережья страны. В поисковых мероприятиях участвовали ВВС и ВМС Колумбии и Эквадора. На борту подводной лодки находился экипаж из четырех человек и 205 упаковок наркотика.

«Благодаря изъятию этого груза наркоторговцы не получат около 137 миллионов долларов (12,6 миллиарда рублей), а на улицах мира не окажется около 10 миллионов доз вещества», — говорится в заявлении ВМС Колумбии.

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Экипаж субмарины был задержан. Поиски пропавших моряков продолжаются.

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      Никита Савин
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