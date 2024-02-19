Подлодку с кокаином на 12 миллиардов рублей нашли во время спасательной операции

ВМС Колумбии нашли субмарину с кокаином на $137 млн во время поиска рыбаков

В Колумбии военные моряки случайно нашли подлодку с 4,5 тоннами кокаина на борту во время поиска пропавших рыбаков. Об этом пишет Fox News.

15-метровую субмарину обнаружили во время спасательной операции у атлантического побережья страны. В поисковых мероприятиях участвовали ВВС и ВМС Колумбии и Эквадора. На борту подводной лодки находился экипаж из четырех человек и 205 упаковок наркотика.

«Благодаря изъятию этого груза наркоторговцы не получат около 137 миллионов долларов (12,6 миллиарда рублей), а на улицах мира не окажется около 10 миллионов доз вещества», — говорится в заявлении ВМС Колумбии.

Экипаж субмарины был задержан. Поиски пропавших моряков продолжаются.

Ранее сообщалось, что пограничники в Таиланде нашли партию героина на 20 миллионов батов (более 50 миллионов рублей) в керамических куклах. Наркотики пытались ввезти на грузовике из Лаоса.