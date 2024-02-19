Ученые раскрыли секрет сибирского здоровья

НИИ медицинских проблем Севера: коренные жители Арктики лучше переносят инфекции

Ученые из НИИ медицинских проблем Севера Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН раскрыли секрет сибирского здоровья. Об этом сообщается на сайте института.

По их данным, коренные жители арктических регионов Сибири имеют большую устойчивость к инфекциям. При этом представители европеоидных популяций, которые находятся на этих же территориях, успешнее справляются с патологиями неинфекционного происхождения.

Исследователи объяснили этот феномен повышенной или пониженной активностью в разных этнических группах лектинового пути активации комплемента. Данный способ защиты организма от вирусов и бактерий содержит в себе белки лектины.

Они связываются с чужеродными элементами в организме, активируются, после чего запускается воспалительный процесс, который уничтожает инородные тела.

Кандидат биологических наук, руководитель группы молекулярно-генетических исследований, ведущий научный сотрудник НИИ МПС Марина Смольникова пояснила «Известиям», что подверженность заболеваниям объясняется генетической особенностью.

«Мы исследовали варианты генов лектинов у коренных малочисленных этнических групп севера Сибири — ненцев, долган и нганасан — и выяснили, что по сравнению с русскими популяциями они имеют меньше мутаций, которые приводят к снижению выработки лектинов. Другими словами, лектиновый путь активации комплемента у них более выражен, а в русской популяции, наоборот, ослаблен», — сказала она.

Ранее стало известно, что на Ямале ученые найдут способ повысить работоспособность жителей Арктики с помощью освещения. «Люди жалуются на разбитость, общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, мигрени, скачки давления», — рассказал старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Вадим Пономарев.