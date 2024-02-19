Украинские водители заблокировали трассу рядом с приграничным польским городом

Застрявшие в Польше украинские водители заблокировали трассу на Дорогуск

Украинские водители, которые не могут покинуть Польшу из-за блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП) польскими фермерами, заблокировали трассу рядом с приграничным городом Дорогуск. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«[Украинские водители] с самого утра заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП Дорогуск-Ягодин. Водители ходят по кругу по пешеходному переходу и таким образом блокируют движение транспорта», — сообщается в публикации.

В издании добавили, что стихийная акция проходит под наблюдением польских правоохранителей, которые пока не вмешиваются в действия украинцев.

Ранее, протестуя против аграрной политики Европейского союза, польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной. 11 февраля в Дорогуске в рамках одной из акций они высыпали зерно из украинских грузовиков, припаркованных вдоль трассы на въезде в страну.