Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за беспилотников

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уходе танков в прошлое. Военные считают, что танки перестанут использоваться на поле боя из-за беспилотников, пишет испанская газета El Mundo.

«Дроны правят на поле боя, и их тысячи. Наше ежедневное усилие — выжить. Танк сейчас является самым уязвимым оружием — скоро они перестанут использоваться. Фактически, поскольку у нас почти нет боеприпасов, и русские это знают, мы используем их все меньше и меньше», — сообщил изданию танкист Виктор.

Военный также добавил, что испытывает страх за свою жизнь больше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Zala активно применяются для корректировки артиллерии в целях уничтожения плавсредств ВСУ на Днепре в Херсонской области.