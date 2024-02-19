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13:24, 19 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за беспилотников

Фото: Leah Millis / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уходе танков в прошлое. Военные считают, что танки перестанут использоваться на поле боя из-за беспилотников, пишет испанская газета El Mundo.

«Дроны правят на поле боя, и их тысячи. Наше ежедневное усилие — выжить. Танк сейчас является самым уязвимым оружием — скоро они перестанут использоваться. Фактически, поскольку у нас почти нет боеприпасов, и русские это знают, мы используем их все меньше и меньше», — сообщил изданию танкист Виктор.

Военный также добавил, что испытывает страх за свою жизнь больше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Zala активно применяются для корректировки артиллерии в целях уничтожения плавсредств ВСУ на Днепре в Херсонской области.

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      Валентин Карант
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