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19:48, 19 февраля 2024Экономика

Россия забрала под управление Ульяновский станкостроительный завод

Путин передал станкостроительный завод DMG MORI в Ульяновске Росимуществу

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (УСЗ), который принадлежит германской Gildemeister Beteiligungen GmbH, во временное управление Росимуществу. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

УСЗ, запущенный в 2015 году, является частью германско-японского концерна DMG MORI. Он занимался выпуском широкого ассортимента токарных и фрезерных станков.

После начала боевых действий на Украине компания объявила о прекращении деятельности в России и остановила работу. В 2021 году, последнем для предприятия, оно принесло владельцам 2,8 миллиарда рублей выручки и 622 миллиона чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). По версии надзорного органа, предприятие незаконно приватизировали в 1990-е годы, а его нахождение в частной собственности нанесло ущерб обороноспособности страны.

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      Платон Щукин
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