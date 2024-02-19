Государству потребовали вернуть еще один российский завод

Генпрокуратура потребовала вернуть государству Ивановский завод станков

Генпрокуратура России потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «Коммерсантъ».

Надзорный орган утверждает, что в 90-х годах завод приватизировали незаконно. Решение о передаче акций оборонного предприятия принимали неуполномоченные лица. Также не разрешало приватизацию правительство страны. Нахождение предприятия в частной собственности нанесла ущерб обороноспособности страны, сообщается в иске. В качестве обеспечительной меры акции и имущество завода арестовали.