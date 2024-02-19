В ДНР прокомментировали продление военного положения на Украине

Глава ДНР Пушилин: военным положением Зеленский легитимизирует отмену выборов

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского обвалились, и теперь он опасается потерять власть в результате электоральных процедур, поэтому легитимизирует отмену выборов продлением военного положения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу. Рейтинг, увы, не тот, который был вначале [президентского срока Зеленского]», — сообщил политик.

Глава ДНР добавил, что негативная динамика отношения украинцев к президенту связана с предвыборными обещаниями Зеленского: тот победил на выборах, продвигая в первую очередь мирное урегулирование конфликта на востоке страны и деловой подход в коммуникации с Москвой.

В ходе интервью Пушилин также сообщил о многочисленных пленных солдатах ВСУ, которые сдались при отступлении украинской армии из Авдеевки.