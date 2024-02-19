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08:34, 19 февраля 2024Россия

В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области

МО РФ подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области средствами ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Министерстве обороны России подтвердили уничтожение средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Попытка атаки была пресечена около 7:30 утра в понедельник, 19 февраля, разъяснили в Минобороны. В ведомстве также указали, что сбитое устройство относилось к самолетному типу.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ликвидации украинского дрона в регионе. Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал, серьезных разрушений на земле выявлено не было.

Еще раньше беспилотник удалось сбить в небе над Брянской областью. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

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      Анна Щербакова
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