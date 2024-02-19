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11:42, 19 февраля 2024Россия

В российском регионе гаишники избили 16-летнего подростка

Ura.ru: в Сухом Логу гаишники избили подростка на глазах у родителей его друга
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Сухом Логу Свердловской области гаишники избили 16-летнего подростка на глазах у родителей его друга. Об этом рассказал Ura.ru сам пострадавший россиянин.

Несовершеннолетний пояснил, что приехал к дому товарища, который сказал ему, что региональные инспекторы намерены просто поговорить с юношей.

«Один из сотрудников подошел ко мне и стал избивать. Потом меня решили поставить на колени, я не выдержал этого и опрокинул полицейского», — заявил пострадавший.

В ГИБДД по Свердловской области произошедшее официально не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сын полицейского сломал мальчику нос из-за «бабского» рюкзака. Избитого ребенка доставили в больницу. Помимо сломанного носа, у мальчика сколот зуб. Его мать написала заявление в полицию.

До этого в Омске четверо школьников ударили сверстника головой о трубу. Перед этим его пинали ногами.

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      Анна Щербакова
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