В сеть попали кадры с плачущим пленным командиром ВСУ из Авдеевки

В сети опубликовали кадры допроса плачущего пленного командира ВСУ из Авдеевки

В сеть попали кадры с допросом командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятого в плен в Авдеевке. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Украинский военный рассказал, что его зовут Александр Карнага и ранее он служил в 111-й отдельной бригаде территориальной обороны на границе, а около двух недель назад был переведен в 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

В ходе допроса пленный расплакался и сказал, что сообщит все, что ему известно.

Ранее пленный командир «Азова», командовавший в одной из рот в Авдеевке, рассказал, что его рота лишилась половины личного состава. При этом служившие с ними канадские наемники уцелели.