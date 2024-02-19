В США предрекли наступление России в «сердце Украины»

Полковник ВВС США Лейтон: после Авдеевки РФ направится в самое сердце Украины

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предрек, что после взятия Авдеевки российские войска могут провести наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Россияне этот город взяли и теперь в теории могут двинуться в самое сердце Украины», — заявил ок.

Эксперт подчеркнул, что сдача Авдеевки приведет к тому, что украинским солдатам станет сложнее вести военные действия.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил протяженность демилитаризованной зоны на Украине. По его словам, она должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики.