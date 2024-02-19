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17:59, 19 февраля 2024Мир

В США спрогнозировали повсеместное отступление Украины

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ вынуждены отступать повсюду

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обозримом будущем будут вынуждены повсеместно отступать, не имея резервов для восполнения потерь. С таким прогнозом в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украина окажется вынуждена отступать повсюду. Я думаю, мы близки к этому, потому что у них нет боеспособных, хорошо снабженных сил, чтобы дать отпор», — сказал экс-сотрудник американской разведки.

По словам эксперта, ВСУ остались без натренированных солдат, обучение которых займет до трех месяцев, и поэтому украинские власти вынуждены «хватать людей на улицах». «В ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой», — резюмировал он.

Ранее Джонсон заявил, что потеря Украиной Авдеевки означает ухудшение обстановки для Киева и сигнал к скорому военному поражению.

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      Виктория Кондратьева
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