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23:41, 19 февраля 2024Мир

В США спрогнозировали судьбу истребителей F-16 после передачи их ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: российские силы уничтожат переданные ВСУ F-16 за сутки

Фото: Ann Wang / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся переданных им американских истребителей F-16 за сутки. С таким прогнозом в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, российские силы уничтожат самолеты за 24 или 28 часов. «F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, (…) у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их», — утверждает аналитик.

Он назвал пустой тратой денег отправку F-16 на Украину, усомнившись, что страна сможет обслуживать истребители и взлетно-посадочные полосы для них.

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат признал, что Киев не способен содержать западные истребители разного типа. По его словам, из-за неспособности приспособиться под разные самолеты Украина адаптирует инфраструктуру именно под F-16.

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      Марина Совина
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