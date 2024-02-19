В Винницкой области Украины сообщили о диверсии на железной дороге

«Страна»: в поселке Винницкой области Украины подорвали железную дорогу

В поселке Серебрия Винницкой области Украины произошла диверсия. В результате подрыва была повреждена железная дорога, передает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

«Диверсия случилась 16 февраля около 06:30 в поселке Серебрия Могилов-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне, после чего применил экстренное торможение. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, движение железнодорожного транспорта было остановлено», — отмечается в публикации.

В издании добавили, что пострадавших в результате подрыва полотна — нет, а грузовой поезд остался невредимым. Служба безопасности Украины начала расследование по делу о совершении диверсии.

19 января в Ижевске при попытке совершить диверсию задержали россиянина. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Удмуртской Республике, он занимался противоправной деятельностью по заданию украинской спецслужбы.