Устроивший взрыв на улице россиянин получил 3,5 года колонии

Суд дал 3,5 года колонии жителю Ставрополья, устроившему взрыв на улице

В городе Изобильный Ставропольского края суд приговорил местного жителя к 3,5 года лишения свободы за взрыв на улице, из-за чего пять человек получили травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте взрывных устройств. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 9 марта 2023 года. Тогда подсудимый поссорился с компанией мужчин на дороге у магазина в Изобильном. Во время конфликта фигурант активировал имеющееся у него взрывное устройство. В результате пострадало пять человек. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. После инцидента злоумышленник скрылся, но спустя какое-то время обратился в больницу, где его задержали правоохранители. Как уточники в СК, жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает.

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