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03:30, 19 февраля 2024Мир

Во Франции призвали разрушить Евросоюз

Политик Филиппо заявил о желании фон дер Ляйен втянуть Европу в войну с Россией
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению политика, заявление фон дер Ляйен призвано оправдать вступление Европы в войну против России. Он напомнил, что глава ЕК призвала выбрать между поддержкой России или демократических стран. Филиппо также посчитал ее слова «выходкой».

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Филиппо добавил, что американские политики использовали аналогичные «карикатурные» фразы о борьбе «Добра против Зла» для оправдания войн на Ближнем Востоке. По его мнению, фон дер Ляйен мнит себя «главнокомандующей» ЕС и стремится втянуть Европу в войну. «Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — призвал политик.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен решила избираться на второй срок главой Еврокомиссии. Она занимает этот пост с 2019 года. В этом году ее полномочия истекают.

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      Марина Совина
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