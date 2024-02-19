Политик Филиппо заявил о желании фон дер Ляйен втянуть Европу в войну с Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению политика, заявление фон дер Ляйен призвано оправдать вступление Европы в войну против России. Он напомнил, что глава ЕК призвала выбрать между поддержкой России или демократических стран. Филиппо также посчитал ее слова «выходкой».

Филиппо добавил, что американские политики использовали аналогичные «карикатурные» фразы о борьбе «Добра против Зла» для оправдания войн на Ближнем Востоке. По его мнению, фон дер Ляйен мнит себя «главнокомандующей» ЕС и стремится втянуть Европу в войну. «Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — призвал политик.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен решила избираться на второй срок главой Еврокомиссии. Она занимает этот пост с 2019 года. В этом году ее полномочия истекают.