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14:13, 19 февраля 2024Мир

Япония пообещала помочь восстановить Украину после окончания боевых действий

Кабмин Японии: Токио окажет помощь в восстановлении Украины по 7 направлениям

Фото: Thomas Peter / Reuters

Япония поможет восстановить Украины после окончания боевых действий, оказав поддержку по семи направлениям, включая разминирование, повышение производительности промышленности и развитие информационных технологий. Об этом на конференции по вопросам восстановления Украины в Токио заявил заместитель генерального секретаря кабмина Японии Мураи Хидэки, сообщает РИА Новости.

По словам замгенсека, помощь Украине будет сосредоточена в различных областях. «Прежде всего, мы будем работать над разминированием и утилизацией мусора, что является необходимым условием для восстановления и реконструкции», — пообещал он.

Хидэки подчеркнул, что для восстановления украинской экономики Токио намерено работать над повышением производительности основных экономических отраслей страны, включая сельское хозяйство и животноводство, а также развитие индустрии информационных и информационно-коммуникационных технологий.

По итогам конференции Япония планирует передать Украине около 15,8 миллиардов иен (106 миллионов долларов). Кроме того, японская сторона пообещала оказать содействие в улучшении энергетической и транспортной инфраструктуры страны, системы государственного управления и борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский отменил выступление на конференции в Токио по восстановлению Украины. Уточняется, что трансляция видеопослания была отменена по просьбе украинской стороны, однако причина не была озвучена.

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      Дарья Балацкая
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