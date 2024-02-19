Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:46, 19 февраля 2024Культура

Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс заявила, что потеряла свою личность

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Звезда «Игры престолов», британская актриса Мэйси Уильямс раскрыла серьезное последствие съемок в культовом сериале. Слова звезды приводит The Times.

Исполнительница роли Арьи Старк заявила, что ощутила потерю своей личности после длительных съемок в юном возрасте. «Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело», — призналась она.

Уильямс отметила, что ей нравилось играть Арью, однако эта роль до сих пор отражается на ее характере. По словам актрисы, это связано с тем, что она приступила к съемкам в шоу в 12 лет.

Ранее звезда «Игры Престолов» рассказала об экстремальном похудении ради новой роли.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В клубе КХЛ произошел раскол между тренером и игроком

      Россиянам назвали лучшие наряды с самым модным цветом 2024 года

      Россиянка спасла пролежавшую сутки на снегу искалеченную собаку

      На Украине рассказали о сроках подписания соглашения с США по безопасности

      Россиян предупредили о сложностях при получении виз в одну страну Европы

      Медведев назвал число принятых на службу в ВС России с начала 2024 года

      Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

      Видео с курящей Бритни Спирс обеспокоило фанатов

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше