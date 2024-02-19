Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс заявила, что потеряла свою личность

Звезда «Игры престолов», британская актриса Мэйси Уильямс раскрыла серьезное последствие съемок в культовом сериале. Слова звезды приводит The Times.

Исполнительница роли Арьи Старк заявила, что ощутила потерю своей личности после длительных съемок в юном возрасте. «Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело», — призналась она.

Уильямс отметила, что ей нравилось играть Арью, однако эта роль до сих пор отражается на ее характере. По словам актрисы, это связано с тем, что она приступила к съемкам в шоу в 12 лет.

Ранее звезда «Игры Престолов» рассказала об экстремальном похудении ради новой роли.