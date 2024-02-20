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15:19, 20 февраля 2024Экономика

Стоимость обслуживания автомобиля в России резко выросла

«Контур.Маркет»: за два года обслуживание автомобиля в России подорожало на 72 %

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С января 2022 года, последнего месяца до начала боевых действий на Украине, по январь 2024-го стоимость обслуживания автомобиля в России выросла на 72 процента. К таком выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», изучившие более 60 тысяч чеков автомастерских и автомагазинов на территории всей страны, пишут «Известия».

В выборку попадали чеки с отметками «ТО», «техобслуживание», «техосмотр» или их производные. Средняя цена техосмотра в прошлом месяце составила 1250 рублей, при этом соответствующих чеков было отбито на 40 процентов меньше, чем годом ранее.

Аналитик системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет» Дарья Жигалина напомнила, что в конце 2021 года отменили общий техосмотр для автомобилей младше четырех лет, из-за чего снизилось общее количество чеков с указанными позициями.

Тем не менее на подорожании обслуживания также сказался рост запчастей и расходников. При анализе учитывались как недорогие позиции, например, фильтры и лампы, так и дорогие детали.

Ранее «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что в 2023 году цены на услуги независимых сервисов обслуживания автомобилей в России выросли на 10-25 процентов. В свою очередь о намерении поднять цены на ТО в нынешнем году заявили представители 68 субъектов страны, что предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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      Платон Щукин
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