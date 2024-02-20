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17:20, 20 февраля 2024Спорт

Боец UFC пожаловался на цены на недвижимость в Саранске

Боец UFC Ринат Фахретдинов пожаловался на цены на недвижимость в Саранске

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пожаловался на цены на недвижимость в Саранске. Его слова приводит Sport24.

По его словам, понравившаяся квартира в столице Мордовии стоила 10 миллионов рублей. «Но там зарплаты у людей бывают по 15 тысяч. У меня там папа с братом работают на заводе, они получают по 30», — заявил боец.

Фахретдинов также рассказал о чувстве обиды из-за того, что он не может купить квартиру в родной республике. «Я понял, что лучше перетерпеть годик и купить в Москве», — отметил он.

Уроженец Саранска Фахретдинов выступает в UFC c января 2021 года. В его активе 23 боя по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу, потерпел одно поражение, а еще один поединок закончился ничьей.

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      Алексей Гусев
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