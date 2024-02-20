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20:38, 20 февраля 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» осудили заочно за приказ обстрелять жилой массив в ДНР из пушки

Суд в ДНР дал 28 лет бойцу «Азова» за приказ обстрелять село из пушки и гаубицы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима бойца украинской военизированной националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Ковкрака, отдавшего приказ об обстреле жилого массива из гаубицы и пушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что с 25 февраля по 17 марта 2022 года по приказу Ковкрака военные обстреляли жилой массив в селе Лебединское в ДНР из 122-миллиметровой гаубицы и 100-миллиметровой полевой пушки. В результате выстрелов осколочно-фугасными снарядами были повреждены четыре дома, владельцам был причинен ущерб на 2,3 миллиона рублей. Никто из мирных жителей не пострадал.

Военнослужащего признали виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам ненависти и вражды»), части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

Ранее тот же суд приговорил к пожизненному сроку 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию, расправившегося с тремя российскими военными.

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      Олеся Мицкевич
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