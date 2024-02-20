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18:52, 20 февраля 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно осудили за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив в ДНР

В ДНР заочно осудили бойца «Азова» за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Святослава Серого к 27 годам колонии строгого режима за приказ обстрелять жилой массив. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Установлено, что с 25 февраля по 17 марта 2022 года по приказу Серого украинские военнослужащие обстреляли из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки жилой массив села Лебединское в ДНР. В результате были повреждены четыре дома. Ущерб составил более 2,3 миллионов рублей. Жители домов не пострадали, в момент обстрелов они находились в укрытиях.

Серого признали виновным по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.

Ранее сообщалось, что бойцы «Азова», сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет колонии.

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      Илона Палей
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