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10:53, 20 февраля 2024Спорт

Бразильский футболист рассказал о реализовавшейся в «Зените» мечте

Бразилец Артур рассказал, что реализует в «Зените» мечту играть в Европе

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бразильский футболист Артур рассказал об игре в петербургском «Зените». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня просто всегда была мечта попробовать свои силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую ее в "Зените"», — поделился нападающий, добавив, что в детстве представлял, как будет выступать за «Барселону».

26-летний форвард перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией продления еще на один сезон. Ранее Артур выступал за несколько бразильских команд, в том числе, за «Палмейрас».

После 18 матчей Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы с 36 очками. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 3 марта.

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