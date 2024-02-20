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17:44, 20 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Верховной Рады опроверг свои слова о непринятии в вузы детей уклонистов

Депутат ВР Ивченко опроверг слова о непринятии в вузы уклонистов и их детей

Фото: Unsplash

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Украины Вадим Ивченко заявил, что не предлагал наказывать детей уклонистов, запрещая им поступать в вузы. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Я никогда не покушался на самое святое — на наших детей. Все должны получать высшее образование. По поводу закона о мобилизации скажу следующее: государство, власть будут принимать решение по поводу тех, кто не будет выполнять закон», — заявил политик.

«Уверяю всех: мы сделаем все возможное, чтобы подобные "новации" не попали в конечный вариант законопроекта», — добавил Ивченко.

Ранее Ивченко предложил ограничить поступление в вузы не состоящих на военном учете граждан и их детей.

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      Валентин Карант
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