Депутат Верховной Рады опроверг свои слова о непринятии в вузы детей уклонистов

Депутат ВР Ивченко опроверг слова о непринятии в вузы уклонистов и их детей

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Украины Вадим Ивченко заявил, что не предлагал наказывать детей уклонистов, запрещая им поступать в вузы. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Я никогда не покушался на самое святое — на наших детей. Все должны получать высшее образование. По поводу закона о мобилизации скажу следующее: государство, власть будут принимать решение по поводу тех, кто не будет выполнять закон», — заявил политик.

«Уверяю всех: мы сделаем все возможное, чтобы подобные "новации" не попали в конечный вариант законопроекта», — добавил Ивченко.

Ранее Ивченко предложил ограничить поступление в вузы не состоящих на военном учете граждан и их детей.