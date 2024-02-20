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15:03, 20 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Верховной Рады призвал не принимать в вузы детей уклонистов

Депутат Рады Ивченко призвал не принимать в вузы уклонистов и их детей

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинские власти должны ограничить поступление не состоящих на военном учете граждан и их детей в вузы, вместо того, чтобы блокировать их банковские счета. Не принимать в вузы детей уклонистов призвал депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко в интервью Telegraf.

«Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз», — заявил он.

При этом депутат отметил, что считает неправильной мерой блокировку счетов уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы Украины лиц.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о мобилизации в начале марта. До этого депутаты приняли его в первом чтении 7 февраля.

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      Александр Курбатов
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