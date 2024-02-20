Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

Экс-футболист «Спартака» Алекс заявил, что у бразильцев и россиян много общего

Экс-футболист московского «Спартака» бразилец Алекс сравнил соотечественников с россиянами. Об этом он высказался на канале Nobel в YouTube.

По его словам, у представителей двух наций много общего. «В таких вещах, как понимание счастья, как социальное неравенство. Бразильцы могут понять, как все устроено в России, каков русский народ», — заявил Алекс.

Бывший игрок добавил, что европейцам труднее адаптироваться в российском чемпионате, чем бразильцам. «Аргентинцам не должно быть тяжело, потому что у них тоже трудная жизнь, но аргентинцы какие-то более напряженные», — посчитал бразилец.

Алекс выступал за «Спартак» с начала 2009 года, а в мае 2011 года перешел в «Коринтианс». Вместе с красно-белыми он дважды стал серебряным призером чемпионата России.