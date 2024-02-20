Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 20 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин похитил у священника шесть антикварных икон и попал под суд

В Москве будут судить 18-летнего похитителя икон из дома священника

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело похитителя антикварных икон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда 18-летний юноша украл шесть икон из дома священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ему предъявили обвинение по статье о краже и хищении предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.

Специалисты провели экспертизу краденого антиквариата. В результате удалось установить, что иконы датируются серединой XIX века. Материальный ущерб превысил 225 тысяч рублей. Иконы уже возвращены владельцу.

Ранее сообщалось, что суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины и 79-летней женщины по делу о краже антиквариата более чем на 39 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти пилота-перебежчика в Испании нашли неувязки

      Российский альпинист пропал в горах Киргизии

      Россиянин жестоко избил предложившего ему заняться сексом соседа

      Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

      Россиян предупредили о вреде популярного средства чистки полости рта

      Американские пограничники назвали Байдена трусом

      Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

      В РПЦ назвали глупыми десятки миллионов россиян

      Успех фильма «Мастер и Маргарита» объяснили

      Россиянин ударил ножом подругу и лишил ее жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше