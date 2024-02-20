Россиянин похитил у священника шесть антикварных икон и попал под суд

В Москве будут судить 18-летнего похитителя икон из дома священника

В Москве суд рассмотрит дело похитителя антикварных икон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда 18-летний юноша украл шесть икон из дома священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ему предъявили обвинение по статье о краже и хищении предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.

Специалисты провели экспертизу краденого антиквариата. В результате удалось установить, что иконы датируются серединой XIX века. Материальный ущерб превысил 225 тысяч рублей. Иконы уже возвращены владельцу.

Ранее сообщалось, что суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины и 79-летней женщины по делу о краже антиквариата более чем на 39 миллионов рублей.